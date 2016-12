foto Ap/Lapresse

13:25

- Al Qaeda ha nominato Farman Ali Shinwari quale suo nuovo capo in Pakistan. Lo scrive il quotidiano The News. La decisione da parte dell'organizzazione terroristica di scegliere Shinwari, che è originario della Khyber Agency, è contenuta in un comunicato diramato dai vertici di Al Qaeda. Secondo fonti locali giudicate attendibili, il dato è stato confermato da responsabili dell'intelligence pachistana.