foto Ap/Lapresse

13:06

- I lividi sul corpo di Yulia Timoshenko sono stati provocati dall'impatto con "oggetti solidi" e non da percosse. Lo afferma la procura ucraina di Kharkiv, accusando l'ex premier di autolesionismo. Al coro di critiche per protestare contro le condizioni in cui è detenuta Timoshenko, si è unito anche il presidente della Commissione europea, Josè Manuel Barroso, annunciando l'intenzione di non andare in Ucraina per gli Europei di calcio.