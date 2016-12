foto Twitter

12:49

- Non si ferma l'ondata di attentati in Nigeria. E' di almeno 7 morti e 12 feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione di un ordigno a Jalingo. Lo scoppio è avvenuto vicino a un edificio governativo. L'obiettivo sembra che fosse un commissariato. Ieri almeno 19 persone erano state uccise in due attacchi contro i cristiani nel teatro di un'università a Kano usata per celebrare la messa e in una chiesa a Maiduguri nel Nord-Est del Paese.