Brasile, ucciso un missionario italiano

foto Ansa 19:42 - Un missionario italiano è stato ucciso in Brasile, nello Stato di Bahia, nella diocesi di Ruy Barbosa. La vittima, don Luigi Plebani, 65 anni, è stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione. Si indaga sulla dinamica dell'omicidio: la polizia del luogo sta valutando l'ipotesi di una rapina degenerata, ma anche quella di un suicidio.

Don Luigi Plebani si trovava in missione in Brasile dal 1980, ma si preparava a fare ritorno nella sua Rudiano, un piccolo comune del Bresciano dove era nato. Il sacerdote era stato ordinato nel 1973, quindi era diventato vicario cooperatore a Erbanno fino al '75 e si era trasferito a San Pacrazio (Bolzano) fino al '79.



Poi, era cominciata la sua lunga misisone in Brasile, dove aveva aiutato per oltre trent'anni la gente a uscire dalla povertà, materiale e spirituale.



Il suo cadavere è stato trovato domenica notte nella sua camera da letto, nella sua abitazione, poco distante dalla missione "Fidei donum". Ad assassinarlo sarebbero stati alcuni malviventi che cercavano denaro, qualche oggetto di valore. Sarebbero stati gli stessi criminali a tentare di far passare l'omicidio per un suicidio. Don Plebani è infatti stato trovato impiccato.



Domenica pomeriggio alla missione lo stavano aspettando per la celebrazione della messa. Quando non lo hanno visto arrivare, alcune donne della missione hanno incominciato a cercarlo. Dalle poche, frammentarie, notizie arrivate sembra che a scoprire il corpo senza vita di Don Plebani sia stata una donna delle pulizie. La polizia brasiliana sta indagando per catturare i responsabili e la pista privilegiata dagli inquirenti è quella di una rapina degenerata in omicidio.



Prima di arrivare a Ruy Barbosa, il sacerdote aveva anche lavorato, sempre in Brasile, anche a Itaipé, nello stato di Minas Gerais.



La sua morte va ad aggiungersi alla lunga lista di religiosi e laici missionari che dedicano la loro vita ai bisognosi di tutto il mondo. A novembre in Burundi un'altra religiosa bresciana, suor Carla Brianza, era stata gravemente ferita durante una rapina finita nel sangue. Allora alcuni giovani malviventi avevano ucciso una suora di origini croate, suor Lucrezia Manic, e un volontario veronese, Francesco Bazzani.