Marò, la corte di Kerala boccia l'intesa sul risarcimento alle famiglie dei due pescatori

Tutto sulla vicenda dei marò 14:30 - La corte suprema del Kerala ha contestato l'accordo raggiunto martedì tra il governo italiano e le famiglie dei due pescatori uccisi. Lo riferisce la rete tv indiana Ndtv. I giudici hanno in particolare obiettato alla decisione dei familiari di ritirare le accuse contro i due marò dopo aver ottenuto dall'Italia un risarcimento di 10 milioni di rupie (circa 150mila euro). I giudici hanno anche bloccato il versamento della somma.

L'intesa tra il governo italiano e i familiari era stata raggiunta da una corte popolare (una specie di sistema giudiziario conciliatorio alternativo) con il via libera dell'Alta Corte del Kerala. Per le autorità di Roma l'accordo era "un atto di generosità al di fuori del contesto giuridico".



Giudici: "L'accordo va contro le leggi indiane"

Ma la Corte Suprema di New Delhi ha bloccato tutto aggiungendo che "è spiacevole per noi il modo in cui si sia tentato di aggirare il processo legale indiano". Un giudice ha detto che il compromesso deve essere annullato perché è contro le leggi indiane".