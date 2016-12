foto Reuters

- Aung San Suu Kyi, la leader dell'opposizione birmana eletta il 1 aprile, ha annunciato che presterà giuramento in parlamento. La Premio Nobel per la pace ha affermato che giurerà "in accordo con la volontà del popolo", senza però dire quando avverrà la cerimonia. La disputa si è sbloccata grazie a un accordo tra Suu Kyi e il presidente della Camera, Thura Shwe Mann.