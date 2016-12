foto Dal Web Correlati Milano, palpeggia 2 donne 16:27 - La polizia romena, in collaborazione con la squadra mobile di Ragusa, ha arrestato un cittadino romeno latitante accusato di essere un molestatore seriale. Si tratta di un 25enne raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di violenza sessuale, atti osceni e lesioni personali aggravate ai danni di dieci giovani donne, alcune delle quali minorenni. L'aggressore le bloccava alle spalle e le palpeggiava nelle parti intime. - La polizia romena, in collaborazione con la squadra mobile di Ragusa, ha arrestato un cittadino romeno latitante accusato di essere un molestatore seriale. Si tratta di un 25enne raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di violenza sessuale, atti osceni e lesioni personali aggravate ai danni di dieci giovani donne, alcune delle quali minorenni. L'aggressore le bloccava alle spalle e le palpeggiava nelle parti intime.

George Mustafà, 25 anni, agiva infatti sempre con la stessa tecnica. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Ragusa Claudio Maggioni su richiesta del Pm Monica Monego, è il risultato delle indagini condotte dalla squadra mobile che ha identificato il presunto molestatore seriale dopo un esame delle denunce presentate dalle vittime.



Mustafà è stato trasferito presso il carcere di Bucarest in attesa della definizione delle procedure per la sua estradizione in Italia.