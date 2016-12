Marò, Stampa: "Verso rilascio Enrica Lexie"

foto Ap/Lapresse Correlati Dossier 07:06 - La Corte Suprema di New Delhi esamina oggi la causa di ricorso presentata dall'armatore della petroliera Enrica Lexie in cui si chiede il rilascio della nave coinvolta nell'uccisione di due pescatori indiani il 15 febbraio. Secondo quanto riporta il Times of India, ci sarebbero buone probabilità che i giudici si pronuncino per il via libera del mercantile. Sia il governo centrale, che quello del Kerala, avrebbero dato il loro parere favorevole. - La Corte Suprema di New Delhi esamina oggi la causa di ricorso presentata dall'armatore della petroliera Enrica Lexie in cui si chiede il rilascio della nave coinvolta nell'uccisione di due pescatori indiani il 15 febbraio. Secondo quanto riporta il Times of India, ci sarebbero buone probabilità che i giudici si pronuncino per il via libera del mercantile. Sia il governo centrale, che quello del Kerala, avrebbero dato il loro parere favorevole.

L'unica condizione è che l'armatore si impegni attraverso una garanzia bancaria a presentarsi nel corso dell'eventuale processo a carico dei due marò. Il giornale cita una fonte della polizia del Kerala secondo la quale "non c'è più bisogno di trattenere la nave perché sono già state raccolte le prove contro i due militari italiani sufficienti per l'incriminazione".



La scorsa settimana, inoltre, i familiari delle vittime hanno deciso di ritirare le loro denunce con una procedura di conciliazione. Era stata la moglie di un pescatore ucciso, Dora, a impugnare la sentenza in primo grado dell'Alta Corte del Kerala dello scorso 29 marzo in cui si autorizzava la partenza della Lexie dopo il deposito di un deposito cautelativo.