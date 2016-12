foto Afp

23:46

- Alcuni uomini hanno aperto il fuoco durante una messa di cristiani a Maiduguri, nel Nordest della Nigeria, uccidendo almeno quattro fedeli e il parroco che stava celebrando. La notizia è stata confermata dal portavoce della polizia, Samuel Tizhe. Nelle scorse ore almeno 17 persone sono morte in altri due attentati in Nigeria e in Kenya. Gli attacchi non sono stati rivendicati, ma le modalità fanno pensare al gruppo islamico Boko Haram.