Brasile, nuovo scandalo per l'esercito Usa: prostituta denuncia aggressione

foto Dal Web Correlati Usa, scandalo prostitute: coinvolti 5 soldati 19:57 - Scandalo a luci rosse per militari Usa in Brasile: una prostituta ha denunciato infatti che quattro presunti marines l'avrebbero buttata in strada da un veicolo a seguito di una discussione, dopo aver contrattato le sue prestazioni e di essere stata investita subito dopo da un'auto con targhe diplomatiche. Il fatto, avvenuto a dicembre, è stato reso noto solo ora. L'ambasciata Usa ne parla in una nota, assicurando la collaborazione alle indagini. - Scandalo a luci rosse per militari Usa in Brasile: una prostituta ha denunciato infatti che quattro presunti marines l'avrebbero buttata in strada da un veicolo a seguito di una discussione, dopo aver contrattato le sue prestazioni e di essere stata investita subito dopo da un'auto con targhe diplomatiche. Il fatto, avvenuto a dicembre, è stato reso noto solo ora. L'ambasciata Usa ne parla in una nota, assicurando la collaborazione alle indagini.

La questione rischia ora di diventare un nuovo grattacapo per Washington. L'avvocato della donna, Antonio Rodrigo Machado, ha spiegato infatti che si è trattato di un'"aggressione, col tentativo di uccidere" la sua cliente e che rappresenta "in ultima istanza, un'offesa alla sovranità del Brasile".



Esponenti del ministero degli Esteri brasiliano si sono già messi in contatto con la diplomazia statunitense per avere spiegazioni. Intanto l'ambasciatore Thomas Shannon, ex segretario di Stato aggiunto per l'emisfero, in una nota, ha riconosciuto l'episodio e ha affermato di aver collaborato e di voler collaborare in futuro con le indagini di polizia.