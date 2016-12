foto Ansa

18:25

- Un giornalista francese è stato preso in ostaggio in Colombia dopo uno scontro a fuoco tra le forze governative e i ribelli delle Farc. Lo ha riferito il ministro degli esteri, Alain Juppe. "Siamo al corrente delle circostanze in cui è accaduto il fatto. Il giornalista - ha detto Juppe, senza svelarne l'identità - è stato preso nel corso di uno scontro molto duro, con vittime, tra truppe colombiane e Farc".