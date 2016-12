foto Ap/Lapresse

17:12

- Orrore in Messico, dove i corpi di quattro bambini, di età compresa tra i sette e i dieci anni, sono stati trovati sepolti in un ranch. I piccoli erano spariti mentre andavano a scuola e i loro corpi sono stati rinvenuti non lontano dalle loro case, nella cittadina di Tapijulapa, nel sud del Paese. Sono stati soffocati con del nastro adesivo applicato su naso e bocca. Ignoto il movente degli omicidi.