15:03 - Venti persone sono morte e 25 sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto due bus, in India. I due pullman si sono scontrati frontalmente e sono poi caduti in un fossato alla periferia di Gorakhpur, una città a 270 chilometri a est di Lucknow, capitale dello Stato settentrionale dello Uttar Pradesh. Alcuni feriti sono in condizioni critiche.



Le prime immagini dell'incidente