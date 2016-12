Tragica regata in California: tre morti

foto Ap/Lapresse 11:25 - Tragedia durante la regata da Newport, in California, a Ensenada, in Messico. Una delle 210 barche in gara è colata a picco, causando la morte di tre membri dell'equipaggio. Un quarto risulta disperso. Lo riferiscono i media Usa. Si ipotizza che la barca si sia scontrata con un battello più grande. "Siamo sconvolti, è la prima volta che succede un incidente del genere in 65 anni dall'inizio della competizione", ha detto un organizzatore. - Tragedia durante la regata da Newport, in California, a Ensenada, in Messico. Una delle 210 barche in gara è colata a picco, causando la morte di tre membri dell'equipaggio. Un quarto risulta disperso. Lo riferiscono i media Usa. Si ipotizza che la barca si sia scontrata con un battello più grande. "Siamo sconvolti, è la prima volta che succede un incidente del genere in 65 anni dall'inizio della competizione", ha detto un organizzatore.

La Guardia costiera e due velivoli stanno cercando il disperso in mare, aiutati anche da navi messicane. Due delle vittime sono state recuperate da una imbarcazione civile, mentre la terza è stata trovata da un elicottero della Guardia costiera. E proprio un responsabile della Guardia costiera, Henry Dunphy, ha assicurato che le condizioni del mare erano ottime per la navigazione, con buona visibilità e mare poco mosso.



Ancora non sono stati comunicati i nomi delle vittime. I resti dello yacht affondato sono stati avvistati nei pressi delle Coronado Islands, quattro piccole isole in gran parte disabitate, a circa 15 miglia a sud di San Diego. Il tragico incidente segue a un'altra brutta vicenda, avvenuta due settimane fa, quando cinque persone sono morte nelle acque del Nord della California: il loro yacht era infatti stato sbattuto dalle onde contro gli scogli e si era rovesciato, nel corso di una regata.