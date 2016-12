foto Ap/Lapresse

09:01

- Due soldati del contingente Nato in Afghanistan sono morti in due attacchi bomba separati nel sud e nell'est del Paese, mentre un terzo militare è morto nel sud per ferite non da combattimento. Lo fa sapere la stessa Alleanza, precisando che tutti e tre i militari sono deceduti sabato. La Nato non ha precisato altri dettagli relativi alle vittime. Questo mese in Afghanistan sono morti 40 soldati Nato.