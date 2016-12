foto Ap/Lapresse

23:18

- Due soldati della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato) sono morti nell'Afghanistan meridionale. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul. In due diversi comunicati la Forza ha indicato che il primo soldato è morto per ferite non relazionate direttamente al conflitto, mentre il secondo è deceduto per le ferite riportate nell'esplosione di un rudimentale ordigno (ied).