Welcome Home Blog, come riabbraccio il papà marine

foto Dal Web

10:06

- Un pianto nervoso, una risata incontenibile, un urlo o lo scatto ad abbracciare il proprio padre, figlio o fratello. Scene diverse ma tutte accomunate da una gioia che dice “bentornato a casa soldato”. I video dei militari di ritorno dall’Afghanistan venivano caricati in rete, chi su un blog, chi su Facebook. Oggi c’è chi ha deciso di dare a questa massa di clip un ordine, riunendoli in un portale, Welcome Home Blog.