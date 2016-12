foto LaPresse

15:48

- Sono stati scoperti mentre tentavano di fuggire da Malta per arrivare in Sicilia i 52 maghrebini bloccati questa mattina dalla polizia. Gli extracomunitari stavano cercando di imbarcarsi su due barconi che li avrebbero portati sulle coste ragusane. Sono stati arrestati i due scafisti maltesi. I maghrebini hanno raccontato agli investigatori di aver pagato circa mille euro a testa per il viaggio verso l'Italia.