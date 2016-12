foto Agenzia del Turismo

09:30

- La polizia antisommossa della Malesia ha sparato lacrimogeni e usato i cannoni ad acqua per disperdere la folla di migliaia di manifestanti arrivati nella capitale Kuala Lumpur per protestare contro il governo. Sembra che l'azione delle forze di sicurezza sia iniziata quando i manifestanti hanno provato a superare le transenne installate ieri dalla polizia in piazza Indipendenza.