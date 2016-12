Il dissidente Chen evade dai domiciliari e si rifugia nell'ambasciata Usa

foto Ansa 08:36 - Sarebbe al sicuro nell'ambasciata americana di Pechino il dissidente cinese Chen Guangcheng, fuggito dal suo villaggio nel nordest della Cina, dove era illegalmente detenuto agli arresti domiciliari. Lo ha dichiarato alla Bbc un altro dissidente, Hu Jia, che ha aggiunto di aver incontrato Chen "nelle ultime 72 ore". Ieri altri dissidenti avevano sostenuto che Chen si trova nell'ambasciata, ma la notizia non è stata confermata da fonti Usa. - Sarebbe al sicuro nell'ambasciata americana di Pechino il dissidente cinese Chen Guangcheng, fuggito dal suo villaggio nel nordest della Cina, dove era illegalmente detenuto agli arresti domiciliari. Lo ha dichiarato alla Bbc un altro dissidente, Hu Jia, che ha aggiunto di aver incontrato Chen "nelle ultime 72 ore". Ieri altri dissidenti avevano sostenuto che Chen si trova nell'ambasciata, ma la notizia non è stata confermata da fonti Usa.

Nessuna conferma o commento sono giunti da parte americana. La vicenda giunge in un momento delicato, alla vigilia della sessione annuale del Dialogo Economico e Strategico Usa-Cina che si terrà a Pechino il 3-4 maggio.



A Washington, la portavoce del dipartimento di Stato Victoria Nuland ha schivato le domande dei giornalisti, limitandosi a dire che gli Stati uniti "sono sempre stati preoccupati per il caso" di Chen. L'ambasciata americana a Pechino non commenta, così come il ministero degli Esteri cinese.