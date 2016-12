foto Ap/Lapresse

05:53

- Macabra scoperta in Messico. I corpi di quattro bambini, che mancavano da casa da martedì, sono stati trovati sepolti in due diverse fosse nell'area di Tabasco, ad un paio di chilometri del paese di Tapijulapa. Jose Juan Frias, direttore della locale polizia municipale, ha spiegato che in una fossa era sepolta una bambina, e in un'altra tre ragazzini. Le vittime sono state identificate come i fratelli Gutierrez Alvarez.