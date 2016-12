foto Ap/Lapresse

02:00

- Sono 1.781 le persone che risultano ancora disperse per le conseguenze del conflitto armato della fine degli anni novanta in Kosovo. Lo ha detto a Pristina il capo della missione europea in Kosovo Eulex, il francese Xavier de Marnhac. Parlando nella Giornata degli scomparsi, de Marnhac ha ribadito che Eulex assiste il Dipartimento di medicina legale del ministero della Giustizia kosovaro nei suoi sforzi per stabilire la sorte degli scomparsi.