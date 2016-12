Monti: "L'Italia continua il suo impegno a Kabul anche dopo il ritiro delle truppe nel 2014"

foto LaPresse 17:28 - L'Italia manterrà il suo impegno in Afghanistan anche dopo il 2014, quando è previsto il ritiro delle truppe. L'annuncio è stato dato da Mario Monti al segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen, in visita a Roma per alcuni incontri in vista del vertice Nato di Chicago a maggio. "Gli ho detto - ha spiegato il premier - che l'Italia intende proseguire la sua azione a sostegno del popolo afghano anche dopo il 2014". - L'Italia manterrà il suo impegno in Afghanistan anche dopo il 2014, quando è previsto il ritiro delle truppe. L'annuncio è stato dato da Mario Monti al segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen, in visita a Roma per alcuni incontri in vista del vertice Nato di Chicago a maggio. "Gli ho detto - ha spiegato il premier - che l'Italia intende proseguire la sua azione a sostegno del popolo afghano anche dopo il 2014".

L'Italia, ha spiegato Monti, garantirà "un impegno sia finanziario che di uomini per l'addestramento delle forze afghane". "Si tratta - ha aggiunto - di uno sforzo coerente con il ruolo incisivo e di primo piano mantenuto dall'Italia" in questi anni. "I termini del sostegno all'Afghanistan saranno quantificati al momento opportuno" e la data del ritiro fa parte di "questioni importanti che vanno esaminate e trattate congiuntamente dagli stati interessati nell'ambito di un quadro complessivo", ha poi spiegato.



Il premier si è quindi detto preoccupato dall'offensiva dei talebani. "Siamo certamente, strutturalmente, preoccupati, per ciò che in questo periodo dell'anno tende ad accadere in Afghanistan e il grande impegno italiano di questi anni è espressione di quella preoccupazione".