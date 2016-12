foto Da video

15:55

- La polizia londinese ha piazzato un cecchino sul tetto di un edificio vicino a quello in cui un uomo si è barricato con quattro ostaggi, in zona Tottenham Court road. I palazzi dell'area, dove ha sede l'Huffington Post, sono stati evacuati. "Non è chiaro se nell'edificio ci siano altre persone", ha detto Scotland Yard. Secondo una testimone, l'uomo è entrato nell'ufficio con bombole di gas legate al corpo e ha minacciato di farsi saltare in aria.