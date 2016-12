foto Da video

15:34

- Mentre si tratta con l'uomo che tiene in ostaggio quattro persone in un palazzo di Tottenham Court road, nel centro di Londra, la polizia invita le persone che alloggiano negli alberghi della zona a rimanere chiuse nelle loro stanze. Il timore, riferisce Skynews, è che l'uomo, idenfiticato come Michael Green, 50 anni, possa provocare un'esplosione. Green è un cliente della scuola guida per mezzi pesanti all'interno della quale si è barricato.