La polizia, con l'aiuto dei cani anti-esplosivo, sta ispezionando l'edificio "palmo a palmo". Al momento non ci sono notizie di ostaggi. L'uomo arrestato è stato portato in una stazione della polizia dove sarà interrogato.



L'edificio ospita anche gli uffici di una società che addestra autisti di veicoli pesanti. L'uomo si chiama Michael Green, 50 anni, e sembra avesse delle bombolette di gas legate addosso. Alla base del folle gesto il mancato rilascio della patente per guidare i tir. Non si è trattato quindi di un attacco terroristico, come già confermato dalle autorità londinesi.



Centinaia di persone sono state evacuate dagli edifici circostanti e cecchini della polizia hanno preso posizione sui tetti. Un albergo nelle vicinanze è stato costretto a chiudere le porte e vietare ai suoi ospiti di uscire. L'University College Hospital, non lontano dal luogo dell'incidente, consiglia ai pazienti che hanno un appuntamento di controllare prima di recarsi sul posto.



Una testimone: è mentalmente instabile

Abby Baafi, 27 anni, direttrice del training e delle operazioni di Advantage, la società che offre corsi per patenti di veicoli pesanti, ha dichiarato: ''Eravamo in ufficio e quest'uomo è entrato. Gli hanno chiesto chi era e lui ha detto Michael Green. L'ho riconosciuto perché era uno dei nostri clienti ma non è molto stabile, mentalmente stabile. Si è presentato con bombolette di gas legate addosso e ha minacciato di far saltare uin aria l'ufficio. Ha detto che non gli importa più niente di vivere. Che non gli importa più di nulla e che farà saltare in aria tutti. Cercava specificatamente me, ma quando gli ho detto 'Non mi chiamo Abby' mi ha lasciata andare''.



Chiusa la fermata della metro di Goodge Street

Le forze dell'ordine hanno imposto un cordone di sicurezza di 300 metri attorno alla zona. Per precauzione è stata chiusa la fermata della metropolitana di Goodge Street Tube, sulla Northern Line, tra Tottenham Court Road e Warren Street. Sul posto stanno intervenuti anche gli artificieri della polizia.