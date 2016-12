foto Ap/Lapresse 13:33 - Quattro esplosioni, a breve distanza l'una dall'altra, hanno colpito la città di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina orientale. Gli attentati sarebbero avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria e avrebbero provocato almeno 15 feriti. Media locali riferiscono che due deflagrazioni hanno interessato una fermata del bus e un cinema. Gli ordigni erano nascosti dentro i cassonetti della spazzatura. - Quattro esplosioni, a breve distanza l'una dall'altra, hanno colpito la città di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina orientale. Gli attentati sarebbero avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria e avrebbero provocato almeno 15 feriti. Media locali riferiscono che due deflagrazioni hanno interessato una fermata del bus e un cinema. Gli ordigni erano nascosti dentro i cassonetti della spazzatura.

Tutte e quattro le esplosioni sono avvenute lungo il viale Carlo Marx, nei pressi della stazione ferroviaria e gli ordigni sembrano che fossero stati nascosti dentro a dei cestini dei rifiuti.



La prima deflagrazione, che ha fatto almeno quattro feriti, è avvenuta attorno alle 11.50 locali a una fermata dei mezzi pubblici, di fronte al teatro dell'Opera. Mezz'ora dopo, una seconda esplosione ha ferito almeno otto persone di fronte a un cinema. Un terzo ordigno è esploso poco dopo nel parco "Globa" e un quarto alla stessa fermata dei mezzi pubblici della prima bomba.



Cresce il bilancio dei feriti, aperta inchiesta per terrorismo

E' salito a 27, di cui sei in gravi condizioni, il numero dei feriti nelle quattro esplosioni. Tra i feriti ci sarebbero anche nove bambini. La maggior parte dei feriti è stata ricoverata in ospedale. Il presidente ucraino, Viktor Ianukovich, che al momento si trova in Crimea, ha annunciato l'istituzione di una commissione speciale d'inchiesta. Aperta un'inchiesta per terrorismo.





L'esplosione alla fermata dell'autobus