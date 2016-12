India: illegali i rapporti sessuali sotto i 18 anni

foto Ap/Lapresse 09:06 - Sarà fissata a diciotto anni in India l'età minima per avere rapporti sessuali. La novità è prevista in un progetto di legge che è stato definito "antiquato" e "bacchettone" da molti gruppi di difesa dei diritti umani, secondo i quali la normativa non servirà, come sostiene il governo, a scoraggiare la pedofilia. La cosiddetta "età del consenso" è attualmente fissata in India a 16 anni, in linea con gli altri Paesi democratici. - Sarà fissata a diciotto anni in India l'età minima per avere rapporti sessuali. La novità è prevista in un progetto di legge che è stato definito "antiquato" e "bacchettone" da molti gruppi di difesa dei diritti umani, secondo i quali la normativa non servirà, come sostiene il governo, a scoraggiare la pedofilia. La cosiddetta "età del consenso" è attualmente fissata in India a 16 anni, in linea con gli altri Paesi democratici.

La modifica è all'interno di una normativa sulla Protezione dei bambini contro reati sessuali (Protection of Children against Sexual Offences Bill) che è stata messa a punto lo scorso anno e che ora ha ricevuto il via libera del governo, secondo quanto riferisce il Times of India.



Secondo la nuova legge i rapporti, anche consenzienti, tra i giovani che non hanno ancora compiuto i 18 anni saranno considerati alla stregua di violenza sessuale e puniti con una pena fino a tre anni di carcere. La modifica è stata suggerita da un comitato parlamentare per eliminare la "contraddizione" con la legge che vieta il matrimonio tra minori di 18 anni.



Secondo molti attivisti ed esperti giuridici, la legge è antiquata rispetto alla realtà giovanile, dove i rapporti extramatrimoniali non vengono più condannati dalla morale comune. Una giurista, Kirti Singh, ha detto che questa norma "criminalizza le relazioni sessuali tra giovani" e che "non è con queste leggi che si puniscono gli abusi sessuali sui minori".