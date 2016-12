foto Ansa Correlati Siria, Parigi: "Serve un intervento militare"

Siria, l'Onu approva all'unanimità la risoluzione 08:33 - E' pronto per l'invio in un Paese confinante con la Siria "un piccolo ospedale da campo con medici italiani che possano soccorrere le persone colpite da questa tragedia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, dal Brunei dove si trova per il vertice Ue-Asean, spiegando che il conflitto ha creato "più di un milione di sfollati e probabilmente centinaia di migliaia di persone che si stanno muovendo dalla Siria". - E' pronto per l'invio in un Paese confinante con la Siria "un piccolo ospedale da campo con medici italiani che possano soccorrere le persone colpite da questa tragedia". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, dal Brunei dove si trova per il vertice Ue-Asean, spiegando che il conflitto ha creato "più di un milione di sfollati e probabilmente centinaia di migliaia di persone che si stanno muovendo dalla Siria".

Le violazioni del cessate il fuoco in Siria "sono gravissime", ha detto Terzi, serve "un ulteriore impulso molto forte di carattere politico e, soprattutto con i paesi della Lega araba, creare un intervento piu' diretto a carattere umanitario che tuteli la popolazione e crei delle zone di rispetto e di salvezza per gli sfollati siriani". Secondo il ministro "le azioni dell'artiglieria siriana fanno ancora spavento" e ha ipotizzato strumenti per dar vita, attraverso un intervento piu' diretto a carattere umanitario, ad azioni che "tutelino la popolazione e che possano creare zone di salvaguardia e tutela per gli sfollati".



Quanto all'eventualità di una risoluzione ex articolo 7 della Carta Onu (quello che prevede anche la possibilita' di un intervento militare), Terzi ha ricordato che è "ventilata da diverse settimane", ma "rimane sempre la difficoltà di poter convincere Mosca e Pechino, che hanno detto con molta fermezza che di articolo 7 della Carta non se ne parla". Ieri Ban aveva accusato il regime siriano di non aver rispettato il piano di pace concordato ed entrato in vigore il 12 aprile. Assad, ha detto Ban, non ha ritirato le truppe nè gli armamenti pesanti dalle città. Ban si è anche detto "gravemente allarmato" dalle continue uccisioni in Siria causate dai bombardamenti dell'artiglieria e le esplosioni nelle aree residenziali.