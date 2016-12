foto Getty

23:30

- "Il governatore Banca centrale europea, Mario Draghi, non fissa il mio breviario: non prendo ordini da Draghi, ragiono con la mia testa". Lo ha detto il presidente uscente della Francia, Nicolas Sarkozy, intervenendo in diretta su France 2. "Certo che serve la crescita, ma bisogna rimettere ordine nei conti pubblici", ha aggiunto Sarkozy.