foto Ap/Lapresse

22:11

- Nuovo affondo del candidato socialista alle presidenziali francesi, Francois Hollande, contro la Germania. "Berlino non può decidere per tutta l'Europa", ha detto il candidato all'Eliseo in diretta tv su France 2, replicando a una domanda sulle recenti parole di Angela Merkel, che ha ribadito il suo categorico rifiuto a una rinegoziazione del fiscal compact e agli eurobond.