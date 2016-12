Condanna al dittatore dei diamanti insanguinati

È l’ex presidente della Liberia Charles Taylor, giudicato colpevole dal Tribunale speciale delle Nazioni Unite per favoreggiamento e sostegno ai crimini di guerra commessi in Sierra Leone dal 1991 al 2002, nella guerra civile costata al paese più di 50mila tra morti e dispersi. La sentenza sarà depositata il 30 maggio.

Charles Taylor è stato giudicato colpevole di favoreggiamento per gli undici crimini di cui era accusato: terrorismo, omicidio, violenza, stupro, schiavitù sessuale, oltraggio alla dignità personale, violenze, atti disumani, reclutamento di minori, schiavitù e razzie. "La camera ha dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato è penalmente responsabile per aver favorito e sostenuto l'attuazione di tutti i crimini di cui era accusato", ha affermato il giudice Richard Lussick.

A cantare vittoria sono persone come Jusu Jarka, un sopravvissuto alle atrocità della guerra civile. Jusu vorrebbe applaudire ma non può: gli hanno tagliato le mani e al loro posto ha delle protesi a uncino. Lui è una delle migliaia di persone mutilate dai machete delle bande che volevano ribellarsi all'allora presidente Momoh. Quelle armi gliele forniva Taylor in cambio di diamanti. Sono i blood diamond che hanno ispirato l’omonimo film con Leonardo Di Caprio che ha fatto conoscere al grande pubblico le atrocità del dittatore. Intervistato da Die Zeit Jusu ha detto di voler vedere Taylor marcire in galera. Per altri cittadini della Sierra Leone il giudizio inflitto al dittatore conta poco rispetto ai problemi che devono affronatare ogni giorno. Come dice Valnora Edwin: “Taylor oggi è giudicato in un paese ricco. In prigione ha l’elettrictà e può guardare la tv. Molti di noi non hanno niente di questo”.