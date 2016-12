Maddie, il Portogallo non riaprirà il caso

foto Getty Correlati Maddie, la piccola oggi secondo Scotland Yard

14:56 - La polizia portoghese non riaprirà le indagini su Madeleine McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 in Portogallo mentre si trovava in vacanza insieme ai genitori a Praia da Luz, località balneare situata a sud dell'Algarve. Lo ha fatto sapere il vice capo del Dipartimento di polizia criminale. Mercoledì Scotland Yard aveva invece ipotizzato che la bambina possa essere ancora viva e aveva sollecitato le autorità lusitane a riaprire il caso.

Ma in Portogallo non intendono seguire il suggerimento di Scotland Yard, come spiega Pedro do Carmo, del dipartimento locale: "Non ci sono nuovi elementi che consentano una riapertura dell'inchiesta".



A ipotizzare che la piccola possa essere ancora viva era stato il detective capo di Scotland Yard, Andy Redwood. Proprio lui aveva dunque sollecitato le autorità lusitane a riaprire le indagini per ritrovare la piccola. Maddie McCann, all'epoca della scomparsa, il 3 maggio di cinque anni fa, aveva soltanto quattro anni. Oggi ne avrebbe nove.



Sono ben 195 le "nuove piste" che sarebbero nelle mani degli investigatori londinesi, che con il loro intervento hanno riacceso le speranze che la piccola possa essere ancora in vita. Scotland Yard non ha rivelato i motivi che portano a credere che la bimba non sia morta, ma ha diffuso un'immagine in cui ricostruisce virtualmente la sua immagine, sulla base di elaborazioni grafiche al computer. Ma, a quanto pare, i britannici non sono riusciti a convincere i colleghi portoghesi. Che non hanno intenzione di riaprire il caso.