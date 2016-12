foto Ap/Lapresse Correlati Gb, scandalo intercettazioni 20:29 - Rupert Murdoch si difende davanti alla commissione d'inchiesta che lo sta interrogando per il secondo giorno consecutivo nell'ambito del tabloid gate che ha investito il gruppo News Corp. "Non sapevo, per questo ho sbagliato", ha detto il tycoon definendo un peccato di omissione il fatto di aver permesso che i giornalisti delle sue testate spiassero i cellulari di star di Hollywood, vip della politica e vittime del crimine. - Rupert Murdoch si difende davanti alla commissione d'inchiesta che lo sta interrogando per il secondo giorno consecutivo nell'ambito del tabloid gate che ha investito il gruppo News Corp. "Non sapevo, per questo ho sbagliato", ha detto il tycoon definendo un peccato di omissione il fatto di aver permesso che i giornalisti delle sue testate spiassero i cellulari di star di Hollywood, vip della politica e vittime del crimine.

Il magnate dei media che ha testimoniato davanti alla commissione istituita per indagare sull'etica dei media britannici in seguito allo scandalo delle intercettazioni illegali, ha detto di aver chiuso il tabloid News of the World in modo impulsivo. "Ero nel panico" dopo aver fatto quella scelta, ha spiegato, "ma sono felice di averlo fatto". Murdoch ha chiuso il tabloid britannico la scorsa estate, quando è emerso che diversi giornalisti controllavano illegalmente le segreterie telefoniche di celebrità, sportivi e vittime di crimini alla ricerca di scoop. "Ho fallito", ha ammesso a un certo punto il presidente di News Corp, chiedendo scusa per non aver stroncato sul nascere la pratica.



In seguito l'imprenditore australiano ha riferito di aver investito ingenti somme per "ripulire" News International da giornalisti disonesti. "Ho speso centinaia di milioni di dollari, ma adesso siamo una nuova società", ha dichiarato.



Per tutto il corso dell'udienza, Murdoch ha sottolineato che lui e il figlio James, ex presidente di News Int., erano stati volutamente tenuti all'oscuro di quanto accadeva al News of the World.



Per cercare di capire quello che stava succedendo al giornale, ha aggiunto Murdoch, fu dato mandato a un "editor" dello stesso News of the World, Colin Myler, di indagare e riferire. "Credo che in effetti aggiunse due o tre livelli di maggiore regolamentazione - ha detto Murdoch - ma non ci riferì mai che vi erano stati più casi di intercettazioni illegali di quanto avessimo creduto fino ad allora". Alla domanda della commissione se il gruppo News Corp avesse tentato di limitare i danni legali concorrendo al cover-up, Murdoch ha respinto ogni accusa con la massima decisione. "No - ha detto - Non c'è stato alcun tentativo né al mio livello né molti livelli sotto di nascondere la verità. Abbiamo lanciato inchieste su inchieste, abbiamo assunto studi legali su studi legali. Forse ci siamo fidati troppo delle conclusioni raggiunte dalla polizia". Ma, ha ammesso, "la nostra risposta è stata troppo difensiva e peggio ancora, irrispettosa nei confronti del parlamento".



Murdoch ha infine spiegato di aver avuto paura lo scorso luglio quando divenne di pubblico dominio lo scandalo relativo a Milly Dowler, la teen-ager rapita e poi trovata morta dalla polizia e di cui i giornalisti di News of the World avevano illegalmente intercettato il telefonino per ascoltarne i messaggi. "Quando la storia di Milly Dowler ha ricevuto attenzione - ha detto - allora credo che i giornali abbiano colto l'occasione per farne un grande scandalo nazionale". "Lo dirò in breve - ha concluso - ho avuto paura ma sono contento di averla avuta".



Mentre per Tom Crone, l'ex direttore legale di News of the World, quella raccontata da Murdoch è "una bugia vergognosa". Il magnateha alluso alla sua figura a proposito dell'insabbiamento dello scandalo -intercettazioni che aveva coinvolto il domenicale. "Visto che Rupert Murdoch nella sua testimonianza poteva riferirsi soltanto a me", ha affermato Tom Crone in un comunicato, "devo fare la seguente dichiarazione: le sue affermazioni sul fatto che io mi incaricai di un insabbiamento in relazione alle intercettazioni sono una bugia vergognosa. La stessa cosa può dirsi delle sue asserzioni in base a cui io disinformai i vertici esecutivi su ciò che stava accadendo e vietai alle persone di riferire a Rebekah Brooks e James Murdoch", rispettivamente l'ex braccio destro e il figlio del tycoon australiano.