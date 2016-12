India, violenta una bimba e le dà fuoco

foto Afp 11:15 - Una bambina di 12 anni è stata violentata in India da un ragazzo 25enne che successivamente ha cosparso il corpo di cherosene, appiccandovi fuoco. E' successo a Lucknow, nella parte settentrionale del Paese. La piccola, secondo quanto riportato dall'emittente Ndtv, ha riportato gravissime ustioni e si trova in condizioni disperate nel reparto di rianimazione del Lucknow Medical College. - Una bambina di 12 anni è stata violentata in India da un ragazzo 25enne che successivamente ha cosparso il corpo di cherosene, appiccandovi fuoco. E' successo a Lucknow, nella parte settentrionale del Paese. La piccola, secondo quanto riportato dall'emittente Ndtv, ha riportato gravissime ustioni e si trova in condizioni disperate nel reparto di rianimazione del Lucknow Medical College.

L'autore del gesto, che è ancora latitante, si è introdotto nel villaggio di Bichaura nella casa della bambina, in quel momento sola, e l'ha violentata. Quando la piccola ha cercato di chiedere aiuto, l'uomo ha messo in atto una terribile vendetta dandole fuoco. L'uomo è cercato in tutto il Paese.