- Il sergente dei marine, Gary Stein, è stato espulso dopo una carriera decennale per aver criticato sul suo profilo Facebook "il comandante in capo", vale a dire il presidente Barack Obama. Il militare aveva scritto sul social network "Obama, non eseguirò tutti i suoi ordini", accompagnando il post con un insulto e aggiungendo un immagine del presidente cui aveva sovraimposto la scritta "asino".