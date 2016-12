Primarie Usa, Gingrich si ritira

18:51 - Il candidato alla nomination repubblicana alle presidenziali americane Newt Gingrich martedì prossimo si ritirerà dalla corsa, dichiarando probabilmente il proprio appoggio per Mitt Romney. Lo hanno riferito due consiglieri di Gingrich, parlando con Associated Press con la condizione dell'anonimato. La decisione sarebbe maturata dopo la schiacciante vittoria ottenuta da Romney in tutti e cinque gli Stati in cui ieri sera si è votato.