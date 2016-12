Siria, Parigi: "Serve un intervento militare"

foto Ap/Lapresse 20:07 - Se la mediazione sulla Siria fallirà, la Francia e i suoi partner si muoveranno per una "risoluzione in base al capitolo 7" della Carta Onu, che prevede anche l'intervento militare, in caso di minaccia alla pace. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Alain Juppè, incontrando a Parigi i rappresentanti dell'opposizione siriana. - Se la mediazione sulla Siria fallirà, la Francia e i suoi partner si muoveranno per una "risoluzione in base al capitolo 7" della Carta Onu, che prevede anche l'intervento militare, in caso di minaccia alla pace. Lo ha affermato il ministro degli Esteri francese, Alain Juppè, incontrando a Parigi i rappresentanti dell'opposizione siriana.

Per Juppè il piano per la Siria dell'inviato di Onu e Lega Araba, Kofi Annan, è "gravemente compromesso" e per questo è necessario che l'invio di 300 osservatori internazionali nel Paese arabo avvenga al massimo "entro 15 giorni".