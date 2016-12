Hollande: "Con la Merkel nessun conflitto"

foto Ap/Lapresse 17:59 - "Non voglio creare conflitti con il cancelliere tedesco. Ma neanche nascondere le differenze nelle nostre posizioni": ha risposto così il candidato socialista alle presidenziali francesi, Francois Hollande, a chi gli chiedeva se non temesse una rottura con Berlino sul problema della crescita in Europa. "Con Angela Merkel aprirò presto discussioni ferme e amichevoli", ha poi aggiunto. - "Non voglio creare conflitti con il cancelliere tedesco. Ma neanche nascondere le differenze nelle nostre posizioni": ha risposto così il candidato socialista alle presidenziali francesi, Francois Hollande, a chi gli chiedeva se non temesse una rottura con Berlino sul problema della crescita in Europa. "Con Angela Merkel aprirò presto discussioni ferme e amichevoli", ha poi aggiunto.

Il candidato socialista vincente nel primo turno delle elezioni ha annunciato che se il 6 maggio sarà eletto invierà il giorno dopo una lettera agli altri leader europei, proponendo un "patto per la crescita" da aggiungere ai trattati esistenti sul rafforzamento dei bilanci. Hollande vuole che il patto includa gli eurobond per finanziare progetti di infrastrutture. Si è detto inoltre "pronto ad aprire questa discussione con la signora Merkel", cancelliere tedesco. Francois Hollande, ha ribadito la sua opposizione alla "regola aurea" costituzionale sul pareggio di bilancio. "Non sono a favore di una regola aurea costituzionale" come previsto dal nuovo fiscal compact adottato a marzo dall'eurozona, ha spiegato Hollande. In caso di elezione nel ballottaggio del 6 maggio, ha aggiunto, spingerebbe per una "legge organica che permetta una programmazione delle nostre finanze pubbliche in un quadro di un ritorno all'equilibrio" che Hollande ha fissato per il 2017. Il fiscal compact prevede che la regola d'oro debba essere iscritta "di preferenza" nella costituzione, non lo impone dunque come un obbligo. Nicolas Sarkozy da parte sua ha ribadito che intende sottoporre la questione a referendum "entro la fine del 2012" qualora il Senato, a maggioranza socialista, dovesse rifiutarsi di votare il progetto di legge che Sarkozy ha promesso in caso di rielezione.



Le proposte, ha spiegato Hollande, riguarderanno: la creazione di Eurobond per finanziare progetti infrastrutturali; il potenziamento delle capacità di intervento della Banca europea per gli investimenti; una tassa sulle transazioni finanziarie con i Paesi che decidono di creare risorse aggiuntive a livello europeo; la mobilitazione dei residui dei fondi strutturali europei inutilizzati. Il candidato socialista ha anche proposto l'avvio di un dialogo i leader della Ue e la Bce per contrastare la speculazione e finanziare l'economia reale.