Crisi, asse Berlino-Roma sulla crescita

18:09

- Berlino cerca un asse con Roma sulla crescita. Il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, ha reso noto un incontro fra l'entourage della cancelliera Angela Merkel e quello di Mario Monti, avvenuto in settimana, per promuovere iniziative concrete per la crescita nel prossimo Consiglio europeo di giugno.