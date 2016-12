Gli attivisti in Italia: "I servizi siriani ci minacciano, ma noi continueremo "

foto Ap/Lapresse 11:16 - “Sono entrati nel mio studio e hanno fatto danni per 4mila euro. Non hanno rubato niente, era solo un modo per intimidirmi”. La voce calma e tranquilla è quella di Abdallah Kabakebbji, 34 anni, dentista nato ad Aleppo ma in Italia dal ‘79. Senza scomporsi racconta l’irruzione dei servizi segreti siriani nel suo studio avvenuta il 25 giugno scorso. - “Sono entrati nel mio studio e hanno fatto danni per 4mila euro. Non hanno rubato niente, era solo un modo per intimidirmi”. La voce calma e tranquilla è quella di Abdallah Kabakebbji, 34 anni, dentista nato ad Aleppo ma in Italia dal ‘79. Senza scomporsi racconta l’irruzione dei servizi segreti siriani nel suo studio avvenuta il 25 giugno scorso.

Sul posto è intervenuta anche la Digos che ha chiamato la scientifica antiterrorismo di Roma per vederci chiaro. Kabakebbji racconta: "I dati hanno dimostrato che si tratta dell’azione di lealisti sostenitori del dittatore Assad. L’incursione è arrivata dopo una serie di mail minatorie e di insulti”, precisa il dentista. Abdallah non è il solo ad aver avuto a che fare con i servizi siriani. “Durante la manifestazione di Roma del 19 febbraio si vedevano facce da mukhabarat ovunque”, ricorda Aya Homsi, la blogger italo siriana attiva a Bologna nella protesta anti Assad. “In generale le spie sono difficili da individuare. Non quelle siriane. Loro le riconosci dallo sguardo. Si tratta di gente che prova a mescolarsi nella folla, che osserva, fotografa, filma e memorizza i volti per poi fare rapporto a chi di dovere". I militanti siriani raccontano che in certi luoghi di Roma nominare la parola mukhabarat suscita sospetto. “Perché ti interessi dei servizi siriani? Cosa vuoi sapere?”, chiedono. Per gli esuli siriani che protestano non ci sono dubbi sulla loro identità. In una precedente manifestazione vicino all’ambasciata siriana a Piazza Venezia, un gruppo ha aggredito i manifestanti anti Assad e si è dileguato dopo aver mostrato il passaporto diplomatico alle forze dell’ordine italiane.“Vogliono instaurare un regime di terrore anche all’estero”, continua Aya. “Ma ormai il muro del silenzio è rotto. E nonostante le minacce non abbiamo più paura”. L’ambasciatore siriano a Roma contattato da Tgcom24 nega ogni coinvolgimento. "Si tratta di un'informazione inesatta, che non può essere più lontana dalla verità".

Qui sotto il video della manifestazione filo Assad di Bologna del 17 dicembre scorso