foto Ap/Lapresse 09:13 - Sempre più vicina la nomination repubblicana alle presidenziali Usa del 6 novembre per Mitt Romney. L'ex governatore del Massachusetts ha infatti vinto le primarie in tutti i cinque Stati nei quali si è votato ieri, senza neppure più avere sul collo il fiato di Rick Santorum, ritiratosi dalla corsa due settimane fa malgrado oggi si votasse anche nella sua terra natale, la Pennsylvania. - Sempre più vicina la nomination repubblicana alle presidenziali Usa del 6 novembre per Mitt Romney. L'ex governatore del Massachusetts ha infatti vinto le primarie in tutti i cinque Stati nei quali si è votato ieri, senza neppure più avere sul collo il fiato di Rick Santorum, ritiratosi dalla corsa due settimane fa malgrado oggi si votasse anche nella sua terra natale, la Pennsylvania.

In Rhode Island, Delaware, Connecticut, Pennsylvania e soprattutto New York, Romney ha ottenuto oltre il 50 per cento delle preferenze, staccando ulteriormente gli ultimi due avversari superstiti, Ron Paul e Newt Gingrich. Per quest'ultimo, che aveva puntato le sue poche carte residue sul Delaware, con ogni probabilità la sconfitta nel primo dei tredici Stati fondatori a sottoscrivere la Costituzione dell'Unione nel 1787 significherà la definitiva uscita di scena.



Considerandosi ormai egli stesso un candidato effettivo e non più' unicamente virtuale, Romney ha accolto i risultati del mini-Super martedì inaugurando la sua vera e propria campagna nazionale contro Barack Obama: "Questa sera", ha proclamato dal New Hampshire dopo che i dati parziali si erano consolidati, "inizia un'America migliore".



Obama replica: "Romney bloccato dai conservatori"

"Tutto le cose dette negli ultimi nove mesi non potranno essere cancellate in un secondo", così il presidente Barack Obama attacca, forse per la prima volta, il suo probabile avversario per la corsa alla Casa Bianca Mitt Romney. "E' troppo conservatore, più conservatore del suo stesso partito", ha aggiunto Obama. Un netto cambio di strategia da parte del presidente uscente che pur ammettendo le difficoltà della sua campagna elettorale dovute alla crisi economica, cerca di marcare nettamente le differenze di vedute con il suo avversario repubblicano.