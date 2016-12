Sarkozy fa dietrofront: "Nessun accordo con l'estrema destra"

foto Afp

09:49

- Anche se era parso corteggiare la fascia di elettorato del Front National, in vista del ballottaggio presidenziale del 6 maggio Nicolas Sarkozy non stringerà alcun accordo con l'estrema destra: lo ha assicurato lo stesso presidente francese uscente. Intanto il candidato della sinistra, Francois Hollande, ha affermato di voler inserire entro il 2013 una riforma della costituzione per dare il voto agli stranieri extracomunitari nelle elezioni locali.