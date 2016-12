foto Ansa

- "Ho raccolto espressioni di fiducia su un compromesso" dal governo birmano per superare l'impasse in Parlamento per il rifiuto di Aung San Suu Kyi e degli altri eletti del suo partito (Nld) "di accettare nella sua integrità la Costituzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, al termine dell'incontro con l'omologo birmano Wunna Mang Lwin. La leader dell'opposizione, eletta in Parlamento, non ha partecipato alla prima seduta per protesta.