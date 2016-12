foto Ap/Lapresse

- Una squadra di artificieri ha disinnescato ad Attock (città del Punjab pachistano) una bomba di 20 chili che era stata collocata in un vagone di un treno diretto a Peshawar. L'ordigno si trovava in una borsa scoperta nel treno Awam Express in sosta nella stazione di Attock ed il treno è potuto ripartire. Poche ore prima una bomba era esplosa sulla pensilina del secondo binario della stazione di Lahore causando due morti e 40 feriti.