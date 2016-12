foto Ap/Lapresse

01:26

- A sei anni dalla morte dell'ex dittatore Augusto Pinochet, si aprirà il suo testamento al quale, però, per ora non avranno accesso i suoi eredi. Lo ha reso noto il giudice Manuel Valderrama che si occupa del caso. Il testamento di Pinochet, deceduto il 10 dicembre del 2006, è stato posto sotto sequestro perché potrebbe essere utile per determinare l'origine del suo patrimonio personale.