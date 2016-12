Germania, il Mein Kampf torna in libreria Per la prima volta dalla fine della guerra

Quando saranno scaduti i diritti ci sarà, infatti, una potenziale attenzione per nuove edizioni del Mein Kampf, cui il governo bavarese tenta di togliere il terreno sotto i piedi, giocando d'anticipo.



I lavori di commento storico sono ormai in uno stato avanzato, ha reso noto il ministro delle Finanze della Baviera, Markus Soeder, secondo il quale l'obiettivo dell'iniziativa sarebbe quello di evitare mistificazioni del testo che l'allora futuro Fuehrer scrisse, in due parti, tra il 1924 e il 1925. "Vogliamo che in tutte le edizioni siano espresse chiaramente le enormi assurdità contenute nel testo, che hanno provocato conseguenze fatali", ha detto Soeder.



Ancora per tre anni la pubblicazione del Mein Kampf è comunque rimessa all'autorizzazione della Baviera, che detiene i diritti sul libro come su ogni altro lascito del Fuehrer. Solo le potenze liberatrici Usa e Gran Bretagna hanno acquisito diritti autonomi. Fino a oggi i governi del Land del sud della Germania hanno sempre rifiutato le richieste di pubblicazione di edizioni non commentate. E non hanno esitato a procedere per vie legali in casi controversi, come quello dell'editore britannico Peter McGee, il quale intendeva pubblicare in una collana storica alcuni estratti del libro, che dal 1936 era diventato il regalo di nozze del Reich per ogni coppia.