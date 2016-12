foto Afp

13:55

- Yulia Tymoshenko, ex premier ucraina, ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni della sua detenzione. "E' una protesta per quanto sta accadendo nel Paese e per quanto il nostro sistema carcerario le sta facendo", ha dichiarato il suo legale. Tymoshenko sconta una condanna a sette anni di carcere per abuso di potere in relazione all'accordo per le importazioni di gas dalla Russia nel 2009.