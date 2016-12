foto Reuters Correlati Tutto sul caso dei marò 14:34 - Il governo italiano e i familiari dei due pescatori uccisi nell'incidente che ha coinvolto i due marò hanno firmato un accordo extragiudiziale davanti all'Alta Corte del Kerala. La scorsa settimana, Roma aveva offerto come donazione "ex gratia" 10 milioni di rupie (quasi 150mila euro) a ciascuna famiglia. "Perdoniamo i nostri fratelli italiani" hanno fatto sapere i parenti dei due pescatori dopo la firma dell'accordo. - Il governo italiano e i familiari dei due pescatori uccisi nell'incidente che ha coinvolto i due marò hanno firmato un accordo extragiudiziale davanti all'Alta Corte del Kerala. La scorsa settimana, Roma aveva offerto come donazione "ex gratia" 10 milioni di rupie (quasi 150mila euro) a ciascuna famiglia. "Perdoniamo i nostri fratelli italiani" hanno fatto sapere i parenti dei due pescatori dopo la firma dell'accordo.

L'intesa è stata firmata alla presenza del console generale di Mumbai Giampaolo Cutillo e dei familiari dei pescatori Jelastine Valentine e Ajesh Binki uccisi il 15 febbraio. Dopo la firma sono state avviate le procedure di formalizzazione e le pratiche relative al deposito della somma che permetteranno all'accordo di entrare pienamente in vigore.



I termini dell'accordo

In base all'intesa, la moglie di Jelastine e le sorelle di Bink riceveranno l'indennizzo concordato come segno di attenzione dell'Italia per la grave disgrazia subita, senza che questo abbia alcuna influenza sui procedimenti penali esistenti. In cambio, quando sarà ratificato il compromesso, le famiglie delle due vittime si ritireranno da tutti i procedimenti in cui sono comparse come parte lesa.



L'accordo extragiudiziale era stato definito alcuni giorni fa dal ministro della Difesa Giampaolo di Paola "un atto di generosità" da parte italiana, "al di fuori del contesto giuridico".



New Delhi: "La giurisdizione è nostra"

L'India ha ribadito oggi che il caso dei due marò "rientra nella nostra giurisdizione", ripetendo la posizione assunta fin dall'inizio della vicenda. Lo ha detto un portavoce del ministero degli Esteri in un incontro con i giornalisti a New Delhi.