Der Spiegel: crisi ruba gioia di vivere all'Italia

foto Dal Web 11:07 - Portafogli vuoti già prima della fine del mese, ristoranti desolatamente senza clienti e persino il "leggendario" traffico romano strozzato dal caro-benzina. E' il ritratto di un Paese in "crisi d'austerità" che emerge da un articolo sul sito del settimanale Der Spiegel, dal titolo "La depressione economica ruba la gioia di vivere agli italiani". Pare "che un'intera nazione abbia perso la gioia di vivere". Oltre Monti "non c'è altra speranza". - Portafogli vuoti già prima della fine del mese, ristoranti desolatamente senza clienti e persino il "leggendario" traffico romano strozzato dal caro-benzina. E' il ritratto di un Paese in "crisi d'austerità" che emerge da un articolo sul sito del settimanale Der Spiegel, dal titolo "La depressione economica ruba la gioia di vivere agli italiani". Pare "che un'intera nazione abbia perso la gioia di vivere". Oltre Monti "non c'è altra speranza".

Spezzando il cliché che vede gli abitanti dell'Europa del Sud sempre al sole, l'autore scrive: "Che sia Napoli, Milano o la Toscana, chi non appartiene al 10% di popolazione più ricca si vede in un tunnel senza luce". Il quadro è quello di imprese che chiudono, di una disoccupazione in crescita e di una montagna di debiti che sale nonostante il risanamento, perché le entrate fiscali si riducono.



"Ciononostante - constata Der Spiegel - la maggioranza degli italiani rimane con Mario Monti: un'altra speranza cui rimanere aggrappati non c'è". Ma, visto dalla Germania, il premier non offre sufficienti garanzie. "Il governo non dice esattamente" quando le riforme promesse avranno effetti positivi e quando ripartirà l'economia con i programmi di ammodernamento infrastrutturale. "Tanto meno dice in che modo pagherà ciò che intende realizzare senza contrarre nuovi debiti miliardari".



Der Spiegel mette il dito sulla piaga di alcuni gravi problemi strutturali dell'Italia non: un servizio pubblico "sovraoccupato e spesso incompetente", la burocrazia, "il livello modesto di istruzione scolastica ed universitaria", la mafia e le élite della politica e dell'economia che "sotto la reggenza di Berlusconi" si sono abituate a mettere le mani ovunque.